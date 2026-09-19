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Ковингтон согласился с мнением Топурии, что перчатки Гейджи выглядели странно

Ковингтон согласился с мнением Топурии, что перчатки Гейджи выглядели странно
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон согласился с мнением экс-чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузина Илии Топурии, что перчатки представителя США Джастина Гейджи после боя с Матадором выглядели иначе, чем у других бойцов, а именно Хаоса смутил жёлтый цвет тейпа. Их противостояние возглавило турнир UFC White House — Freedom 250 и завершилось победой Джастина техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Определённо выглядело так, будто в его перчатке что-то было. Не знаю, как сказать. Выглядело как-то не того цвета. Это не было похоже на руку, которую затейпировали. Ну, знаете, как всем бойцам UFC бинтуют руки? А она была какого-то странного цвета, вроде жёлтого. Это не было похоже на белый тейп», — приводит слова Ковингтона аккаунт FightLuck в социальной сети Х.

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