Ковингтон согласился с мнением Топурии, что перчатки Гейджи выглядели странно

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон согласился с мнением экс-чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузина Илии Топурии, что перчатки представителя США Джастина Гейджи после боя с Матадором выглядели иначе, чем у других бойцов, а именно Хаоса смутил жёлтый цвет тейпа. Их противостояние возглавило турнир UFC White House — Freedom 250 и завершилось победой Джастина техническим нокаутом.

«Определённо выглядело так, будто в его перчатке что-то было. Не знаю, как сказать. Выглядело как-то не того цвета. Это не было похоже на руку, которую затейпировали. Ну, знаете, как всем бойцам UFC бинтуют руки? А она была какого-то странного цвета, вроде жёлтого. Это не было похоже на белый тейп», — приводит слова Ковингтона аккаунт FightLuck в социальной сети Х.