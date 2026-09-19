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Арман Царукян: хочу показать, что я не решенатор, а тот, кто пришёл за досрочной победой

Арман Царукян: хочу показать, что я не решенатор, а тот, кто пришёл за досрочной победой
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался о своём настрое на предстоящий поединок с представителем Бразилии Маурисио Руффи. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 20 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

«Конечно, всегда ищу возможность заявить о себе, чтобы показать, что я не решенатор, а тот, кто пришёл за досрочной победой. Хочу продемонстрировать зрелищный бой… Победа в этом поединке ставит меня в положение главного претендента на титул UFC», — приводит слова Армана Царукяна пресс-служба UFC.

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