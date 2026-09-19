Арман Царукян: хочу показать, что я не решенатор, а тот, кто пришёл за досрочной победой

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался о своём настрое на предстоящий поединок с представителем Бразилии Маурисио Руффи. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 20 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

«Конечно, всегда ищу возможность заявить о себе, чтобы показать, что я не решенатор, а тот, кто пришёл за досрочной победой. Хочу продемонстрировать зрелищный бой… Победа в этом поединке ставит меня в положение главного претендента на титул UFC», — приводит слова Армана Царукяна пресс-служба UFC.