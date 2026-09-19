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Джастин Гейджи раскрыл, как радикально хотел бы изменить судейство в ММА

Джастин Гейджи раскрыл, как радикально хотел бы изменить судейство в ММА
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37-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи рассказал, как представляет себе улучшение эффективности судейской системы в смешанных единоборствах.

«Невозможно исключить человеческую предвзятость из уравнения. Думаю [для улучшения судейства], им нужно больше людей [для этой работы]. Прямо сейчас достаточно двух человек, чтобы всё испортить. Знаете, с 51 человеком для того, чтобы всё испортить, потребуется уже 26 человек [чтобы всё испортить]. Что, если половина из них будет вне арены, а другая половина — в Лос-Анджелесе, в студии», — приводит слова Гейджи аккаунт Title Fight в социальной сети Х.

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