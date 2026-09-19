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Макс Холлоуэй дал прогноз на бой Царукян — Руффи

Макс Холлоуэй дал прогноз на бой Царукян — Руффи
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг), а также экс-обладатель BMF американец Макс Холлоуэй дал прогноз на предстоящий поединок в лёгком весе (до 70 кг) между Маурисио Руффи и Арманом Царукяном. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 20 сентября в Лос-Анджелесе, США.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«На мой взгляд, Арман рано начнёт использовать свои борцовские навыки и с высокой интенсивностью. Руффи продержится и нанесёт несколько хороших ударов, но в конечном счёте преимущество будет на стороне Царукяна. Арман выиграет за счёт своих борцовских навыков», — приводит слова Холлоуэя портал Bloody Elbow.

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