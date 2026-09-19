Пауло Коста ответил на предложение Анкалаева сразиться до конца 2026 года

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста ответил на предложение экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева сразиться до конца 2026 года.

«Я во всём с тобой согласен. Теперь дело за UFC и Хантером – пусть заплатят нам соответствующие деньги, чтобы этот бой состоялся в этом году. Это может быть в ноябре или декабре – всё зависит от твоего графика и того, поступит ли UFC правильно», — написал Коста на своей странице в социальной сети Х.

Пауло имеет в своём профессиональном рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Коста побеждал таких топ-бойцов, как Йоэль Ромеро, Люк Рокхолд, Роман Копылов, Джонни Хендрикс и Азамат Мурзаканов. Пауло является бывшим чемпионом бразильской лиги Jungle Fight в среднем весе.