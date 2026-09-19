Гейджи: увидел в глазах Топурии шок, когда нанёс ему первый апперкот. Это повлияло на Илию

37-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи рассказал о моменте поединка, когда смог потрясти дух испано-грузина Илии Топурии. Их противостояние возглавило турнир UFC White House — Freedom 250, который прошёл 15 июня в Вашингтоне, и завершилось победой Джастина техническим нокаутом.

«Увидел это [шок в глазах Илии], когда рассёк его тем первым апперкотом, который достиг цели. Тогда понял, что у него даже не было времени осознать, что произошло. Увидел, что Илия полу