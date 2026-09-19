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Комментатор UFC объяснил, почему Топурия решил обвинить Гейджи в жульничестве

Комментатор UFC объяснил, почему Топурия решил обвинить Гейджи в жульничестве
Комментарии

Комментатор UFC Джон Аник выразил уверенность в том, что испано-грузин Илия Топурия решил обвинить действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американца Джастина Гейджи в жульничестве. Их противостояние возглавило турнир UFC White House — Freedom 250, который прошёл 15 июня в Вашингтоне, и завершилось победой Джастина техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«У Джастина Гейджи потрясающая генетика. Даже после той победы над Илией Топурией он отметил плотность костной ткани своих родителей. Думаю, любой, кто когда-либо пожимал руку Джастину Гейджи, знает, что у этог