Комментатор UFC Джон Аник выразил уверенность в том, что испано-грузин Илия Топурия решил обвинить действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американца Джастина Гейджи в жульничестве. Их противостояние возглавило турнир UFC White House — Freedom 250, который прошёл 15 июня в Вашингтоне, и завершилось победой Джастина техническим нокаутом.

«У Джастина Гейджи потрясающая генетика. Даже после той победы над Илией Топурией он отметил плотность костной ткани своих родителей. Думаю, любой, кто когда-либо пожимал руку Джастину Гейджи, знает, что у этог