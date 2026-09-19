Расписание дня 19 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

Сегодня, 19 сентября, состоится очередной день чемпионата Европы по боксу среди мужчин и женщин, в котором принимают участие члены национальной команды России. Турнир проходит в болгарской Софии на «Асикс Арене».

Чемпионат Европы по боксу. Расписание 19 сентября (время московское):

14:30. Мужчины, до 55 кг. 1/8 финала.

18:00. Женщины, до 48 кг. 1/8 финала.

18:30. Женщины, до 57 кг. 1/16 финала.

19:00. Женщины, до 75 кг. 1/8 финала.

20:00. Женщины, до 80 кг. 1/8 финала.

21:00. Мужчины, до 70 кг. 1/8 финала.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проходят в два временных слота — 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки.