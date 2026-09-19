Александр Волкановски: полностью уверен в том, что смогу финишировать Евлоева

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски поделился настроем на предстоящий бой с непобеждённым первым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг Мовсаром Евлоевым. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 26 октября 2026 года в Абу-Даби, ОАЭ.

«Когда Мовсар перестанет со мной бороться? Ну, дело в том, что… Он говорит, что может пытаться меня перевести 10 или 20 раз, продолжит это делать. Но поверь мне, твои руки забьются, я буду переть на тебя, а ты будешь отбиваться в панике. Это не сработает. Тебе придётся вести бой, который ты не хочешь. Я полностью уверен в том, что смогу финишировать Евлоева. Уважаю его как бойца. Знаю, что он в форме и тренируется, чтобы драться 25 минут, но есть разница между подготовкой к 25-минутному бою с другими людьми и 25-минутным поединком со мной. Пытаться повалить меня, когда я стою перед тобой, — это совершенно другая история», — сказал Волкановски во время пресс-конференции.

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