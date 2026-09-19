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Арман Царукян — Маурисио Руффи: ориентировочное время начала боя — 5:30 мск

Арман Царукян — Маурисио Руффи: ориентировочное время начала боя — 5:30 мск
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Завтра, 20 сентября, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на «Крипто.ком Арене» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 331, в соглавном событии которого состоится противостояние между армяно-россиянином Арманом Царукяном и представителем Бразилии Маурисио Руффи.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи
Поединок начнётся ориентировочно в 5:30 мск. Бой, как и весь турнир, можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.