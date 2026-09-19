В атлетической комиссии Калифорнии опровергли обвинения Топурии в адрес Гейджи

Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер опроверг предположение испано-грузина Илии Топурии о том, что в перчатках чемпиона UFC в лёгком весе Джастина Гейджи во время их боя на UFC Freedom 250 было что-то запрещённое.

«Его перчатки и бинты были в порядке и полностью соответствовали правилам. Кроме того, их тщательно проверили несколько инспекторов», — приводит слова Фостера издание USA TODAY.

Топурия намекнул в социальных сетях, что в перчатки Гейджи могло быть что-то подложено перед их поединком, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250. Джастин, в свою очередь, обвинения отверг. Никаких доказательств нарушений не появилось.