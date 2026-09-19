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Боец UFC Арнольд Аллен заявил, что подрезал Артура Бетербиева на дороге

Боец UFC Арнольд Аллен заявил, что подрезал Артура Бетербиева на дороге
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Британский боец UFC в полулёгком весе Арнольд Аллен рассказал в социальных сетях, что подрезал бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянина Артура Бетербиева на дороге.

«Я почти уверен, что сегодня подрезал Артура Бетербиева на дороге, он был не в восторге, честное слово», — написал Аллен в своём аккаунте в социальной сети Х.

Аллен и Бетербиев живут в одном городе — Монреале (провинция Квебек). Аллен родом из Ипсвича (Англия), но годами тренируется под руководством многолетнего тренера Жоржа Сен-Пьера Фираса Зараби в Tristar Gym, сделав Канаду своей основной тренировочной базой.

Бетербиев переехал из России в Канаду в 2013 году ради профессиональной боксёрской карьеры.

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