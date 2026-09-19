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«Теперь я знаю, где тебя искать». Бетербиев ответил Аллену, подрезавшему его на дороге

«Теперь я знаю, где тебя искать». Бетербиев ответил Аллену, подрезавшему его на дороге
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев отреагировал на признание британского бойца UFC в полулёгком весе Арнольда Аллена, который заявил, что подрезал его на дороге.

«Да, вчера ты немного подпортил мне настроение… но теперь, когда я знаю, где тебя искать, мне стало гораздо лучше», — написал Бетербиев в своём аккаунте в социальной сети X, отметив аккаунт Tristar Gym.

«Прошу прощения, чемпион, я ехал не по той стороне дороги», — заключил Аллен.

Аллен и Бетербиев живут в одном городе — Монреале (провинция Квебек). Аллен годами тренируется под руководством Фираса Зараби в Tristar Gym, сделав Канаду своей основной тренировочной базой. Бетербиев переехал из России в Канаду в 2013 году ради профессиональной боксёрской карьеры.

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Боец UFC Арнольд Аллен заявил, что подрезал Артура Бетербиева на дороге
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