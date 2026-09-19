Ван — об отношении к Пантоже: всё, что он в последнее время говорит, немного раздражает

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе американец мьянманского происхождения Джошуа Ван высказался о своих отношениях бывшим обладателем пояса бразильцем Александром Пантожей перед их реваншем.

«У меня с ним хорошие отношения, мне нравится этот парень. Я его уважаю. Но то, что он говорил, просто немного раздражает. После [первого] боя он проявлял большое уважение и говорил: «Ну, что есть, то есть», а потом вдруг начал всё переиначивать и говорить, что я боялся драться. И я такой: «Братан, мы все бойцы. Никто ничего не боится». Понимаешь? Просто всё, что он в последнее время говорит, немного раздражает. Вот и всё», — сказал Ван в интервью Майклу Биспингу на YouTube-канале.