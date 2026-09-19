Хамзат Чимаев рассказал, с кем хотел бы подраться в UFC в ближайшее время

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев заявил, что готов встретиться с победителем возможного титульного боя между французом Нассурдином Имавовым и американцем Шоном Стриклендом.

— Сейчас всё запутано, но ты упомянул, что он [Имавов] может быть претендентом на титул, так что это имеет смысл. Похоже, ты готов драться с кем угодно из тех, кого тебе предложат.

— Да, я буду рад подраться с победителем, если он быстрее вернётся, понимаешь. И если победит Нассурдин или Стрикленд, я хочу драться с этим парнем.

— Как думаешь, кто победит в этом бою, если они действительно выберут такой вариант?

— Чёрт, думаю… Не знаю. Это очень, очень сложный бой, но я поставлю на Нассурдина, — сказал Чимаев в интервью для YouTube-канала Red Corner MMA.