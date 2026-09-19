Колби Ковингтон: с моей стороны никогда не было конфликта с Белалом Мухаммадом

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон после победы над экс-чемпионом организации Белалом Мухаммадом на RAF 13 высказался об их противостоянии.

«С моей стороны никогда не было никакого конфликта. Возможно, с его стороны. Он очень ревнует и завидует моему успеху и всему, чего я добился за карьеру. Я никогда не обращал на него внимания. Если бы он был настолько важен, UFC организовал бы этот бой. Мне его даже ни разу не предлагали. Он не был звездой. Он дрался в Apex, когда зрителям раздавали бесплатные билеты. А я выступал в «Мэдисон Сквер Гардене» на турнире со сборами в $ 10 млн. Видишь разницу?» — сказал Ковингтон на пресс-конференции после поединка.