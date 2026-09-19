Колби Ковингтон хочет трилогию с Камару Усманом или бой с Хамзатом Чимаевым

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон назвал экс-обладателя титула UFC в категории до 77 кг нигерийца Камару Усмана и бывшего обладателя титула организации в средней весовой категории чеченца Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, приоритетными соперниками после победы над Белалом Мухаммадом на RAF 13.

«Вы знаете, список большой. И, к счастью, в UFC так много хороших бойцов, что у меня есть возможность по-настоящему бросить себе вызов и проверить себя. Но, конечно, с Марти Фейк Ньюсманом (Marty Fake Newsman — то, как Ковингтон называет Камару Усмана. — Прим. «Чемпионата») у нас остались незаконченные дела. Трилогия — огромный бой. Так что, наверное, это главный вариант в списке. Хамзат Чимаев тоже в числе кандидатов, но нам нужно договориться по весовой категории. Он не может вести себя непрофессионально, не укладываться в вес или снова завершать карьеру из-за обычной простуды», — сказал Ковингтон во время пресс-конференции RAF после победы.