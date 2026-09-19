Белал Мухаммад высказался после поражения от Колби Ковингтона со счётом 10:0

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад отреагировал на поражение от американца Колби Ковингтона в главном событии RAF 13.

«Я это признаю, извлеку урок и вернусь к работе. Спасибо всем причастным за возможность соревноваться и проверить себя на другой арене», — написал Мухаммад в социальных сетях.

Ковингтон одержал победу над Мухаммадом техническим фолом со счётом 10:0 в Майами и сохранил чемпионский титул. Перед боем между бойцами было много напряжения: они должны были встретиться после стычки на пресс-конференции в июле, во время которой Мухаммад нанёс удар ногой в сторону Ковингтона.