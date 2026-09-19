Результаты дня 19 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

В столице Болгарии Софии продолжается чемпионат Европы по боксу. В субботу, 19 сентября, на ринг вышли восемь россиян, семь из них одержали победы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков.

Чемпионат Европы по боксу, женщины. Результаты на 19 сентября:

1/16 финала

До 57 кг: Людмила Воронцова — Елена Жекич (Сербия) — 5:0.

1/8 финала

До 48 кг: Юлия Чумгалакова — Нино Читадзе (Грузия) — 5:0.

До 51 кг: Наталия Кучевская (Польша) — Рукет Куштова — 5:0.

До 65 кг: Азалия Аминева — Виктория Жилкова (Чехия) — 5:0.

До 75 кг: Салтанат Меденова — Мэри Кейт Смит (Англия) — 4:1.

До 80 кг: Татия Букия (Грузия) — Анастасия Демурчян — ЯП.

Чемпионат Европы по боксу, мужчины. Результаты на 19 сентября:

1/8 финала

До 55 кг: Рафаэль Лоссано Сперано (Испания) — Вячеслав Рогозин — 0:5.

До 70 кг: Келвин Сокесса (Чехия) — Сергей Колденков — ЯП.