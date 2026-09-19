Бо Никал бросил вызов Колби Ковингтону после его победы в RAF

Американский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Бо Никал официально вызвал своего соотечественника Колби Ковингтона после его победы над Белалом Мухаммадом на RAF 13.

«Я официально вызываю Колби Ковингтона, если он победит сегодня вечером в RAF Wrestling. Он убегает в страхе, но я всё равно его достану. Если ты действительно чемпион, ты принимаешь все вызовы, а если он не будет бороться со мной, это докажет, что он просто большая трусливая задница», — написал Никал в cвоём аккаунте в социальной сети X.

Ковингтон победил Мухаммада техническим фолом со счётом 10:0 в главном событии RAF 13 в Майами и сохранил титул чемпиона.