Шон Стрикленд заявил, что хочет провести большой боксёрский бой в Zuffa Boxing

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд заявил, что хочет попробовать себя в боксе и готов выйти против любого соперника.

«Я люблю ММА, но хочу заниматься боксом… Предпочитаю Zuffa, но если они не смогут этого добиться...» — написал Стрикленд в своём аккаунте в социальной сети Х.

На вопрос о весовой категории он ответил: «Я бы не потянул 79,3 кг… 90,8 кг — лучший вариант». Его также спросили о потенциальном сопернике, на что Стрикленд написал: «С любым крупным соперником. Думаю, я бы выбрал любого из них».

Стрикленд является действующим чемпионом UFC в среднем весе. В мае на UFC 328 он победил Хамзата Чимаева и завоевал титул. В активе американского бойца 31 победа и семь поражений.