UFC анонсировала бой Сириля Гана и Джоша Хокита в рамках главного события UFC 334

Промоушен UFC анонсировал главный бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 334, в котором бывший претендент на титул в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC француз Сириль Ган сразится с непобеждённым четвёртым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе соотечественником Джошем Хокитом.

Турнир состоится 14 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).

Сирилю Гану 36 лет. Французский боец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году, с 2019-го выступает в UFC. Трижды становился претендентом на титул в тяжёлом весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

Джошу Хокиту 28 лет. Американец выступает в UFC с 2025 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы.