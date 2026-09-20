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Кайла Харрисон и Аманда Нуньес подерутся за пояс на UFC 334

Кайла Харрисон и Аманда Нуньес подерутся за пояс на UFC 334
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Промоушен UFC объявил соглавный бой турнира UFC 334, в котором чемпионка организации в легчайшем весе среди женщин Кайла Харрисон встретится с бывшей обладательницей титула Амандой Нуньес.

Поединок состоится 14 ноября на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

Харрисон завоевала титул UFC в легчайшем весе в предыдущем бою, а Нуньес завершила карьеру в 2023 году, но позднее объявила о возвращении в октагон. Бразильянка является бывшей чемпионкой UFC сразу в двух весовых категориях — легчайшем и полулёгком весе. У неё 23 победы и пять поражений в ММА.

У Харрисон — 19 побед и одно поражение.

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