UFC объявил дату боя и соперника непобеждённого россиянина Байсангура Сусуркаева

На турнире UFC 334 состоится бой в среднем весе, в котором американский боец Донте Джонсон встретится с россиянином Байсангуром Сусуркаевым.

Поединок пройдёт в рамках предварительного карда турнира 14 ноября на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

27-летний Джонсон одержал пять побед и потерпел одно поражение в профессиональной карьере в ММА. 25-летний Сусуркаев пока не знает поражений — на его счету 12 побед в 12 боях, три из которых были одержаны в UFC.

Напомним, в главном событии данного турнира Джош Хокин (США) подерётся за пояс чемпиона в тяжёлом весе с Сирилем Ганом (Франция). Титул стал вакантным после оставления его Томом Аспиналлом.