Патрисио Фрейре нокатиуровал Ту Хо Чхве на UFC 331

В эти минуты в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Крипто.ком» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 331. В одном из боёв главного карда бразилец Патрисио Фрейре одержал победу над представителем Южной Кореи Ту Хо Чхве.

Поединок в полулёгком весе завершился в первом раунде прямым нокаутом. Фрейре отправил соперника в нокаут и одержал победу досрочно.

29-летний Фрейре теперь имеет в своём рекорде 38 побед и девять поражений в профессиональной карьере в ММА. У 29-летнего Ту Хо Чхве 17 побед и пять поражением при одной ничьей. До встречи с Фрейре кореец шёл на серии из трёх побед подряд.