15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 4. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Патрисио Фрейре нокатиуровал Ту Хо Чхве на UFC 331

Патрисио Фрейре нокатиуровал Ту Хо Чхве на UFC 331
Комментарии

В эти минуты в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Крипто.ком» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 331. В одном из боёв главного карда бразилец Патрисио Фрейре одержал победу над представителем Южной Кореи Ту Хо Чхве.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Патрисио Фрейре (W) — Ту Хо Чхве
20 сентября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Патрисио Фрейре
Окончено
TKO
Ту Хо Чхве

Поединок в полулёгком весе завершился в первом раунде прямым нокаутом. Фрейре отправил соперника в нокаут и одержал победу досрочно.

29-летний Фрейре теперь имеет в своём рекорде 38 побед и девять поражений в профессиональной карьере в ММА. У 29-летнего Ту Хо Чхве 17 побед и пять поражением при одной ничьей. До встречи с Фрейре кореец шёл на серии из трёх побед подряд.