UFC объявил полный кард турнира 334 с участием Гана, Хокита, Сусуркаева и Нуньес

Промоушен UFC представил полный кард турнира UFC 334, который состоится 14 ноября на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

Главным событием вечера станет титульный поединок в тяжёлом весе между французом Сирилем Ганом и американцем Джошем Хокитом. Соглавным боем станет встреча за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе среди женщин между Кайлой Харрисон и Амандой Нуньес.

Полный основной кард UFC 334:

Сириль Ган — Джош Хокит (титульный бой в тяжёлом весе);

Кайла Харрисон — Аманда Нуньес (титульный бой в легчайшем весе);

Кайо Борральо — Юсри Бельгаруи (средний вес);

Урош Медич — Кевин Холланд (полусредний вес);

Билал Хасан — Луис Гуруле (наилегчайший вес).

В предварительном карде запланированы ещё семь поединков:

Стивен Томпсон — Чарльз Радтке (полусредний вес);

Дрю Добер — Крис Дункан (лёгкий вес);

Джим Миллер — Терранс Маккинни (лёгкий вес);

Донте Джонсон — Байсангур Сусуркаев (средний вес);

Биа Мескита — Мэйси Чиассон (легчайший вес);

Эдриан Янез — Хуан Диас (л