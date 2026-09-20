UFC объявил полный кард турнира 334 с участием Гана, Хокита, Сусуркаева и Нуньес

Промоушен UFC представил полный кард турнира UFC 334, который состоится 14 ноября на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).
Главным событием вечера станет титульный поединок в тяжёлом весе между французом Сирилем Ганом и американцем Джошем Хокитом. Соглавным боем станет встреча за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе среди женщин между Кайлой Харрисон и Амандой Нуньес.
Полный основной кард UFC 334:
Сириль Ган — Джош Хокит (титульный бой в тяжёлом весе);
Кайла Харрисон — Аманда Нуньес (титульный бой в легчайшем весе);
Кайо Борральо — Юсри Бельгаруи (средний вес);
Урош Медич — Кевин Холланд (полусредний вес);
Билал Хасан — Луис Гуруле (наилегчайший вес).
В предварительном карде запланированы ещё семь поединков:
Стивен Томпсон — Чарльз Радтке (полусредний вес);
Дрю Добер — Крис Дункан (лёгкий вес);
Джим Миллер — Терранс Маккинни (лёгкий вес);
Донте Джонсон — Байсангур Сусуркаев (средний вес);
Биа Мескита — Мэйси Чиассон (легчайший вес);
Эдриан Янез — Хуан Диас (л