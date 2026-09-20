Арман Царукян нокаутировал Маурисио Руффи в первом раунде на UFC 331

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Крипто.ком» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 331. В соглавном событии состоялся поединок между вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Армению и Россию, Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи.

Бой завершился победой прямым нокаутом Царукяна в первом раунде. За несколько секунд до конца стартовой пятиминутку Царукян прижал соперника к сетке и последовательными ударами двух локтей отправил на канвас.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца теперь 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. Маурисио 30 лет. В профессиональном рекорде Руффи 14 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и три поражения.

Напомним, в главном бою вечера за пояс в легчайшем весе подерутся Джошуа Ван и Александр Пантожа.