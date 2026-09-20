15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 4. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян нокаутировал Маурисио Руффи в первом раунде на UFC 331

Арман Царукян нокаутировал Маурисио Руффи в первом раунде на UFC 331
Комментарии

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Крипто.ком» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 331. В соглавном событии состоялся поединок между вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Армению и Россию, Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

Бой завершился победой прямым нокаутом Царукяна в первом раунде. За несколько секунд до конца стартовой пятиминутку Царукян прижал соперника к сетке и последовательными ударами двух локтей отправил на канвас.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца теперь 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. Маурисио 30 лет. В профессиональном рекорде Руффи 14 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и три поражения.

Напомним, в главном бою вечера за пояс в легчайшем весе подерутся Джошуа Ван и Александр Пантожа.