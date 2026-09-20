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Царукян прокомментировал победу нокаутом над Руффи, вызвав на бой Цукерберга

Царукян прокомментировал победу нокаутом над Руффи, вызвав на бой Цукерберга
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию Арман Царукян высказался после победы над бразильцем Маурисио Руффи в соглавном бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 331.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

«Спасибо большое, Лос-Анджелес. Я люблю вас, парни. Сегодня Лос-Анджелес повеселился. Конечно, чтобы обеспечить себе титульный бой, мне нужен был финиш, нужна была яркая победа. Моё время пришло уже в первом раунде. Вы всё видели. Первый локоть от одного тренера, второй локоть — от второго тренера. Марк Цукерберг, я хочу подраться с тобой», — сказал Арман Царукян после боя.

Напомним, бой завершился победой прямым нокаутом Царукяна в первом раунде.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско