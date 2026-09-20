Видео победного нокаута от Армана Царукяна ударом локтя в бою с Маурисио Руффи

Появилось видео нокаута Армана Царукяна в поединке с Маурисио Руффи на турнире UFC 331, который проходит в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Крипто.ком».

В соглавном событии вечера второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Царукян одержал победу над бразильцем Руффи прямым нокаутом в первом раунде.

За несколько секунд до окончания стартовой пятиминутки Царукян прижал соперника к сетке, после чего нанёс два последовательных удара локтями. Руффи оказался на канвасе, и рефери остановил поединок.

Для 29-летнего Царукяна эта победа стала 24-й в профессиональной карьере в ММА. 16 из них он одержал досрочно, также на его счету три пора