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Видео победного нокаута от Армана Царукяна ударом локтя в бою с Маурисио Руффи

Видео победного нокаута от Армана Царукяна ударом локтя в бою с Маурисио Руффи
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Появилось видео нокаута Армана Царукяна в поединке с Маурисио Руффи на турнире UFC 331, который проходит в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Крипто.ком».

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

В соглавном событии вечера второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Царукян одержал победу над бразильцем Руффи прямым нокаутом в первом раунде.

За несколько секунд до окончания стартовой пятиминутки Царукян прижал соперника к сетке, после чего нанёс два последовательных удара локтями. Руффи оказался на канвасе, и рефери остановил поединок.

Для 29-летнего Царукяна эта победа стала 24-й в профессиональной карьере в ММА. 16 из них он одержал досрочно, также на его счету три пора