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Арман Царукян одержал 11-ю победу в карьере в UFC

Арман Царукян одержал 11-ю победу в карьере в UFC
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию Арман Царукян одежал 11-ю победу в карьере в главном североамериканском промоушене.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

11-я виктория в UFC у Царукяна была достигнута в бою с бразильцем Маурисио Руффи в рамках соглавного события на турнире по смешанным единоборствам UFC 331. Напомним, поединок завершился победой прямым нокаутом Царукяна в первом раунде. При этом у Армана есть два поражения в промоушене.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца теперь 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. Маурисио 30 лет. В профессиональном рекорде Руффи 14 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

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