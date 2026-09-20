Арман Царукян одержал 11-ю победу в карьере в UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию Арман Царукян одежал 11-ю победу в карьере в главном североамериканском промоушене.

11-я виктория в UFC у Царукяна была достигнута в бою с бразильцем Маурисио Руффи в рамках соглавного события на турнире по смешанным единоборствам UFC 331. Напомним, поединок завершился победой прямым нокаутом Царукяна в первом раунде. При этом у Армана есть два поражения в промоушене.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца теперь 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. Маурисио 30 лет. В профессиональном рекорде Руффи 14 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и четыре поражения.