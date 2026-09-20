Российско-армянский боец Арман Царукян одержал 11-ю победу в UFC. Он победил бразильца Маурисио Руффи прямым нокаутом в первом раунде на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

Царукян дебютировал в UFC в апреле 2019 года, когда проиграл россиянину Исламу Махачеву.

С тех пор 29-летний Царукян провёл в крупнейшей бойцовской организации мира 13 поединков, одержав 11 побед. Дважды российско-армянский боец терпел поражение.

В общей сложности на профессиональном счету Царукяна 24 победы и три поражения. Сейчас Арман вышел на серию из шести побед подряд. В следующем бою Царукян с высокой вероятностью подерётся за титул в лёгком весе.