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Арман Царукян одержал 11-ю победу в UFC

Арман Царукян одержал 11-ю победу в UFC
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Российско-армянский боец Арман Царукян одержал 11-ю победу в UFC. Он победил бразильца Маурисио Руффи прямым нокаутом в первом раунде на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

Царукян дебютировал в UFC в апреле 2019 года, когда проиграл россиянину Исламу Махачеву.

С тех пор 29-летний Царукян провёл в крупнейшей бойцовской организации мира 13 поединков, одержав 11 побед. Дважды российско-армянский боец терпел поражение.

В общей сложности на профессиональном счету Царукяна 24 победы и три поражения. Сейчас Арман вышел на серию из шести побед подряд. В следующем бою Царукян с высокой вероятностью подерётся за титул в лёгком весе.

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