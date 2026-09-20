15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 4. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

29-летний Царукян впервые за карьеру в UFC вышел на серию из шести побед

29-летний Царукян впервые за карьеру в UFC вышел на серию из шести побед
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию Арман Царукян впервые за карьеру в главном североамериканском промоушене вышел на серию из шести побед.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

Царукян одержал верх в бою с бразильцем Маурисио Руффи в рамках соглавного события на турнире по смешанным единоборствам UFC 331. Напомним, поединок завершился победой прямым нокаутом Царукяна в первом раунде.

Ранее Царукян побеждал Дэна Хукера сабмишном, Чарльза Оливейру раздельным решением судей, нокаутировал Бенеила Дариуша, победил техниче