29-летний Царукян впервые за карьеру в UFC вышел на серию из шести побед

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию Арман Царукян впервые за карьеру в главном североамериканском промоушене вышел на серию из шести побед.

Царукян одержал верх в бою с бразильцем Маурисио Руффи в рамках соглавного события на турнире по смешанным единоборствам UFC 331. Напомним, поединок завершился победой прямым нокаутом Царукяна в первом раунде.

Ранее Царукян побеждал Дэна Хукера сабмишном, Чарльза Оливейру раздельным решением судей, нокаутировал Бенеила Дариуша, победил техниче