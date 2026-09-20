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Царукян после ярчайшего нокаута в бою с Руффи опубликовал пост в соцсетях

Царукян после ярчайшего нокаута в бою с Руффи опубликовал пост в соцсетях
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Арман Царукян после победы над бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 опубликовал сообщение в своём телеграм-канале.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

«Эра Бэтмана официально началась», — написал Царукян, прикрепив видео своего ликования у клетки сразу после победы.

В соглавном событии турнира российско-армянский боец одержал победу над Руффи прямым нокаутом в первом раунде. За несколько секунд до конца стартовой пятиминутки Царукян прижал соперника к сетке и двумя последовательными ударами локтями отправил его на канвас. Напомним, для 29-летнего Армана Царукяна эта победа стала 11-й в UFC и 24-й в профессиональной карьере.

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