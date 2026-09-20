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Александр Пантожа проиграл Джошуа Вану и не смог вернуть чемпионский пояс UFC

Александр Пантожа проиграл Джошуа Вану и не смог вернуть чемпионский пояс UFC
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20 сентября в Лос-Анджелесе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 331. В главном бою чемпион организации в наилегчайшем весе (до 57 кг) представитель Мьянмы Джошуа Ван проводил реванш с бывшим обладателем титула бразильцем Александром Пантожей.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Джошуа Ван (W) — Александр Пантожа
20 сентября 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Окончено
UD
Александр Пантожа

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Джошуа Вана единогласным решением судей.

Джошуа Вану 24 года. Уроженец Мьянмы дебютировал в UFC в 2023 году, в 2025-м завоевал титул. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и одно поражение.

Александру Пантоже 36 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году. В 2023-м стал чемпионом в наилегчайшем весе, после чего провёл четыре защиты. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и пять поражений.

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