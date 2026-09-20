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Джошуа Ван отреагировал на победу над Александром Пантожей в титульном реванше в UFC

Джошуа Ван отреагировал на победу над Александром Пантожей в титульном реванше в UFC
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Чемпион организации в наилегчайшем весе (до 57 кг) представитель Мьянмы Джошуа Ван высказался после победы в реванше над бывшим обладателем титула бразильцем Александром Пантожей в главном бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 331.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Джошуа Ван (W) — Александр Пантожа
20 сентября 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Окончено
UD
Александр Пантожа

«Многие говорили, что я случайно стал чемпионом. Теперь я все доказал», — сказал Ван после боя.

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Джошуа Вана единогласным решением судей. Джошуа Вану 24 года. Уроженец Мьянмы дебютировал в UFC в 2023 году, в 2025-м завоевал титул. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и одн