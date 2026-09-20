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Арман Царукян одержал 16-ю досрочную победу в карьере

Арман Царукян одержал 16-ю досрочную победу в карьере
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Российско-армянский боец Арман Царукян одержал 16-ю досрочную победу в профессиональной карьере.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

В соглавном событии турнира UFC 331 в Лос-Анджелесе (США) 29-летний Царукян нокаутировал бразильца Маурисио Руффи в первом раунде. За несколько секунд до окончания стартовой пятиминутки Царукян прижал соперника к сетке и двумя последовательными ударами локтей (левым и правым) отправил его на канвас.

Таким образом, на счету Царукяна 24 победы в профессиональной карьере, 16 из которых он одержал досрочно. Также российско-армянский боец потерпел три поражения. Эта победа стала для Царукяна 11-й в UFC и шестой кряду.

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