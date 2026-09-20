Результаты турнира UFC 331 с боями Царукяна и Пантожи

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Крипто.ком» завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 331.

В главном событии вечера Джошуа Ван победил Александра Пантожу единогласным решением судей. В соглавном бою российско-армянский боец Арман Царукян нокаутировал бразильца Маурисио Руффи в первом раунде.

Результаты турнира UFC 331:

Джошуа Ван — Александр Пантожа — победа Вана единогласным решением (49-46, 49-47, 50-45).

Арман Царукян — Маурисио Руффи — победа Царукяна нокаутом, 1-й раунд, 4:56.

Патрисио Фрейре — Ту Хо Чхве — победа Фрейре нокаутом, 1-й раунд, 3:28.

Шон Шараф — Гейбл Стивсон — победа Шарафа нокаутом, 1-й раунд, 0:12.

Алонзо Менифилд — Иво Бараневски — победа Менифилда раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28).

Марлон Вера — Шарль Журден — победа Веры техническим нокаутом, 3-й раунд, 2:02.

Робелис Деспанье — Тай Туиваса — победа Деспанье раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Майкл Асвелл — Чу Сан Ю — победа Асвелла раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Райан Гандра — Осман Диас — победа Гандры нокаутом, 1-й раунд, 2:04.

Эдмен Шахбазян — Брунно Феррейра — победа Шахбазяна единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).

Кейси О'Нилл — Эдуарда Моура — победа О'Нилл болевым приёмом на руку (armbar), 1-й раунд, 3:20.

Жоандерсон Брито — Гига Чикадзе — победа Брито нокаутом, 1-й раунд, 1:57.