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Стало известно, сколько заработали Арман Царукян, Руффи, Ван и Пантожа за UFC 331

Стало известно, сколько заработали Арман Царукян, Руффи, Ван и Пантожа за UFC 331
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Стали известны гонорары некоторых участников турнира UFC 331, который прошёл в Лос-Анджелесе (США).

Согласно данным Комиссии по спорту штата Калифорния, Арман Царукян получил $ 350 тыс. за поединок с Маурисио Руффи. Бразильцу выплатили $ 110 тыс. за выход в клетку и должны были добавить $ 110 тыс. в случае победы. Поскольку Руффи проиграл, его гарантированный гонорар составил $ 110 тыс.

Джошуа Ван заработал $ 500 тыс. за главный бой турнира с Александром Пантожей. Гонорар Пантожи составил $ 650 тыс.

При этом указанные суммы не включают бонусы за выступление и другие дополнительные выплаты. Царукян также получил бонус за выступление вечера, а Ван и Пантожа — за бой вечера.

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