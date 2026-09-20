Стало известно, сколько заработали Арман Царукян, Руффи, Ван и Пантожа за UFC 331

Стали известны гонорары некоторых участников турнира UFC 331, который прошёл в Лос-Анджелесе (США).

Согласно данным Комиссии по спорту штата Калифорния, Арман Царукян получил $ 350 тыс. за поединок с Маурисио Руффи. Бразильцу выплатили $ 110 тыс. за выход в клетку и должны были добавить $ 110 тыс. в случае победы. Поскольку Руффи проиграл, его гарантированный гонорар составил $ 110 тыс.

Джошуа Ван заработал $ 500 тыс. за главный бой турнира с Александром Пантожей. Гонорар Пантожи составил $ 650 тыс.

При этом указанные суммы не включают бонусы за выступление и другие дополнительные выплаты. Царукян также получил бонус за выступление вечера, а Ван и Пантожа — за бой вечера.