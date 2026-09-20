«Заткнитесь». Нина Драма отреагировала на победу Армана Царукяна нокаутом

Партнёрша Армана Царукяна по стримам Нина-Мари Даниэле, более известная как Нина Драма, отреагировала на победу российского-армянского бойца над Маурисио Руффи на турнире UFC 331.

После поединка Даниэле опубликовала сообщение в социальной сети X, в котором поздравила Царукяна и отметила его успех.

«Стримеры делают это лучше! Если вы не понимаете маркетинг и социальные сети, заткнитесь! Поздравляю, Арман Царукян, вау!» — написала Даниэле.

Царукян нокаутировал Руффи в первом раунде и одержал 11-ю победу в UFC. Арман продлил победную серию до шести боёв кряду и, вероятнее всего, в следующем поединке будет драться за титул.