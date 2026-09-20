Арман Царукян после победы нокаутом над Руффи опубликовал пост о титульном бое

Российско-армянский боец Арман Царукян после победы над бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором намекнул на скорое получение титульного поединка.

«Тебя только что уделал стример. Титульный бой обеспечен», — написал Царукян.

В соглавном событии турнира в Лос-Анджелесе Царукян нокаутировал Руффи в первом раунде. За несколько секунд до окончания стартовой пятиминутки боец прижал соперника к сетке и двумя последовательными ударами локтями отправил его на канвас.

Для 29-летнего Царукяна эта победа стала шестой подряд в UFC. В предыдущем поединке российско-армянский боец победил Дэна Хукера удушающим приёмом «ручной треугольник».

Таким образом, Царукян продолжил победную серию в UFC и одержал 11-ю победу в организации.

Напомним, чемпионом лёгкого веса сейчас является американец Джастин Гейджи.