15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 4. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт отреагировал на победу Царукяна в бою с Руффи в UFC

Дана Уайт отреагировал на победу Царукяна в бою с Руффи в UFC
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна, который взял верх в бою с бразильцем Маурисио Руффи в рамках соглавного события на турнире по смешанным единоборствам UFC 331.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

«Пример Армана — это когда ты облажался, а потом возвращаешься и делаешь всё как надо. Я имею в виду, после всего того, что он сделал, лучшего возвращения и придумать было нельзя», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, поединок завершился победой Царукяна прямым нокаутом в первом раунде. Это 11-я победа для Армана в UFC и 24-я в карьере.

Материалы по теме