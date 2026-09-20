Дана Уайт отреагировал на победу Царукяна в бою с Руффи в UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна, который взял верх в бою с бразильцем Маурисио Руффи в рамках соглавного события на турнире по смешанным единоборствам UFC 331.

«Пример Армана — это когда ты облажался, а потом возвращаешься и делаешь всё как надо. Я имею в виду, после всего того, что он сделал, лучшего возвращения и придумать было нельзя», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, поединок завершился победой Царукяна прямым нокаутом в первом раунде. Это 11-я победа для Армана в UFC и 24-я в карьере.