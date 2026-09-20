Царукян рассказал, когда будет готов провести следующий бой после нокаута Руффи

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, когда сможет выйти в октагон после того, как взял верх в бою с бразильцем Маурисио Руффи в рамках соглавного события на турнире по смешанным единоборствам UFC 331. Напомним, поединок завершился победой Царукяна прямым нокаутом в первом раунде.

«Если они скажут мне, чтоб я побился в декабре, то это было бы здорово. Мне нужно пару недель для отдыха, а потом я буду готов», — сказал Царукян на пресс-конференции.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца теперь 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения.