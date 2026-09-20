«Он и так знает». Арман Царукян отправил послание для Джастина Гейджи

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян отправил послание для чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) американца Джастина Гейджи.

«Он и так знает, что это за послание. Следующий бой у него — со мной», — приводит слова Царукяна Champioship Rounds в соцсети X.

Напомним, Царукян взял верх в бою с бразильцем Маурисио Руффи в рамках соглавного события на турнире по смешанным единоборствам UFC 331. Поединок завершился победой Армана прямым нокаутом в первом раунде. Теперь армянско-российский боец намерен провести титульный бой в дивизионе, однако глава UFC Дана Уайт ещё не подтвердил данную возможность.