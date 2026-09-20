15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 4. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он и так знает». Арман Царукян отправил послание для Джастина Гейджи

«Он и так знает». Арман Царукян отправил послание для Джастина Гейджи
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян отправил послание для чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) американца Джастина Гейджи.

«Он и так знает, что это за послание. Следующий бой у него — со мной», — приводит слова Царукяна Champioship Rounds в соцсети X.

Напомним, Царукян взял верх в бою с бразильцем Маурисио Руффи в рамках соглавного события на турнире по смешанным единоборствам UFC 331. Поединок завершился победой Армана прямым нокаутом в первом раунде. Теперь армянско-российский боец намерен провести титульный бой в дивизионе, однако глава UFC Дана Уайт ещё не подтвердил данную возможность.

Материалы по теме
Царукян рассказал, когда будет готов провести следующий бой после нокаута Руффи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android