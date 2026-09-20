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Бонусы турнира UFC 331, на котором Царукян победил Руффи, а Ван — Пантожу

Бонусы турнира UFC 331, на котором Царукян победил Руффи, а Ван — Пантожу
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о том, кто получил бонусы за турнир UFC 331, который прошёл в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене».

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

Бонусы турнира UFC 331:

Лучший бой вечера – Джошуа Ван против Александра Пантожи ($ 100 тыс.);
Лучшее выступление вечера – Арман Царукян и Кейси О'Нилл ($ 100 тыс.);
Специальный бонус от Даны Уайта за хаос в октагоне – Шон Шараф ($ 100 тыс.);
Все, кто победил досрочно и не получил основной бонус, а также не провалил взвешивание, получат по $ 25 тыс. — Патрисио Фрейре, Марлон Вера, Райан Гандра, Жоандерсон Брито.

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