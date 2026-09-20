«Время купить матрац получше». Стрикленд — о победе Шарафа над Стивсоном

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд отреагировал на сенсационную победу своего 33-летнего соотечественника Шона Шарафа над олимпийским чемпионом по борьбе Гейблом Стивсоном на турнире UFC 331.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Шон отреагировал на фотографию Шарафа, которую тот выложил перед боем, где видно, что вместо кровати он спит на тонком коврике, а в комнате пустые стены и чемодан бойца. Стрикленд подписал изображение: «Настало время купить матрац получше, после того как ты получил бонус в $ 100 тыс.».