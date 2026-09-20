Статистика боя Арман Царукян — Маурисио Руффи: удары, процент точности

В ночь на 20 сентября на турнире UFC 331, который прошёл в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене», российско-армянский боец Арман Царукян победил в первом раунде нокаутом 30-летнего бразильца Маурисио Руффи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой поединка, опубликованной пресс-службой UFC.

Статистика боя Царукян — Руффи:

Арман Царукян

девять ударов, восемь из которых акцентированные (семь — в голову и один — в ноги);

один тейкдаун.

Маурисио Руффи

22 удара, четыре из которых акцентированные (три — в голову, один — в корпус).

Поединок продлился 4 минуты 56 секунд и завершился за четыре секунды до конца первого раунда.