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Расписание дня 20 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

Расписание дня 20 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу
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В воскресенье, 20 сентября, состоится очередной день чемпионата Европы по боксу среди мужчин и женщин, в котором принимают участие члены национальной команды России. Турнир проходит в болгарской Софии на «Асикс Арене».

Чемпионат Европы по боксу. Расписание 20 сентября (время московское):

13:30. Женщины. До 54 кг. 1/8 финала;
14:30. Женщины. До 70 кг. 1/8 финала;
15:30. Мужчины. До 90 кг. 1/8 финала;
18:00. Женщины. Свыше 80 кг. 1/4 финала;
18:40. Мужчины. До 50 кг. 1/8 финала;
19:45. Мужчины. До 65 кг. 1/8 финала;
21:00. Мужчины. Свыше 90 кг. 1/8 финала.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проходят в два временных слота — 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки.

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