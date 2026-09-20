Расписание дня 20 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

В воскресенье, 20 сентября, состоится очередной день чемпионата Европы по боксу среди мужчин и женщин, в котором принимают участие члены национальной команды России. Турнир проходит в болгарской Софии на «Асикс Арене».

Чемпионат Европы по боксу. Расписание 20 сентября (время московское):

13:30. Женщины. До 54 кг. 1/8 финала;

14:30. Женщины. До 70 кг. 1/8 финала;

15:30. Мужчины. До 90 кг. 1/8 финала;

18:00. Женщины. Свыше 80 кг. 1/4 финала;

18:40. Мужчины. До 50 кг. 1/8 финала;

19:45. Мужчины. До 65 кг. 1/8 финала;

21:00. Мужчины. Свыше 90 кг. 1/8 финала.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проходят в два временных слота — 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки.