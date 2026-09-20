«Он боится». Арман Царукян обвинил Джастина Гейджи в избегании поединка с ним

29-летний российско-армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян обвинил действующего чемпиона дивизиона 37-летнего американца Джастина Гейджи в избегании поединка.

«Джастин никогда не называл моё имя. Он боится. Он хотел, чтобы Руффи меня нокаутировал. Он пытается избежать боя со мной и вызвать Илию Топурию или сказать что-то вроде: «Я хочу $ 15 млн за бой с Арманом или завершу карьеру», — приводит слова Царукяна пресс-служба UFC.

В ночь на 20 сентября Царукян дрался на турнире UFC 331 с бразильцем Маурисио Руффи, которого победил в первом раунде, отправив в нокаут за четыре секунды до конца первого отрезка.