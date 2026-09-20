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«Он боится». Арман Царукян обвинил Джастина Гейджи в избегании поединка с ним

«Он боится». Арман Царукян обвинил Джастина Гейджи в избегании поединка с ним
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29-летний российско-армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян обвинил действующего чемпиона дивизиона 37-летнего американца Джастина Гейджи в избегании поединка.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

«Джастин никогда не называл моё имя. Он боится. Он хотел, чтобы Руффи меня нокаутировал. Он пытается избежать боя со мной и вызвать Илию Топурию или сказать что-то вроде: «Я хочу $ 15 млн за бой с Арманом или завершу карьеру», — приводит слова Царукяна пресс-служба UFC.

В ночь на 20 сентября Царукян дрался на турнире UFC 331 с бразильцем Маурисио Руффи, которого победил в первом раунде, отправив в нокаут за четыре секунды до конца первого отрезка.

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