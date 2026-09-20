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Ван заявил, что порвал сустав в плече и восстановился за две недели до боя с Пантожей

Ван заявил, что порвал сустав в плече и восстановился за две недели до боя с Пантожей
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24-летний американский боец смешанных единоборств мьянманского происхождения Джошуа Ван, являющийся чемпионом наилегчайшего веса UFC, после победы над 36-летним бразильцем Александром Пантожей заявил, что только две недели назад смог приступить к спаррингам из-за разрыва сустава.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Джошуа Ван (W) — Александр Пантожа
20 сентября 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Окончено
UD
Александр Пантожа

— Как ты думаешь, когда сможешь снова драться, потому что, я уверен, тебе нужно немного подлечиться?
— Я не знаю. Вообще, перед этим боем, после пресс-конференции в Филадельфии, я порвал акромиально-ключичный сустав в правом плече и даже не мог спаррингов