Ван заявил, что порвал сустав в плече и восстановился за две недели до боя с Пантожей

24-летний американский боец смешанных единоборств мьянманского происхождения Джошуа Ван, являющийся чемпионом наилегчайшего веса UFC, после победы над 36-летним бразильцем Александром Пантожей заявил, что только две недели назад смог приступить к спаррингам из-за разрыва сустава.

— Как ты думаешь, когда сможешь снова драться, потому что, я уверен, тебе нужно немного подлечиться?

— Я не знаю. Вообще, перед этим боем, после пресс-конференции в Филадельфии, я порвал акромиально-ключичный сустав в правом плече и даже не мог спаррингов