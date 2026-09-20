15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 4. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян — о блогере N3on в углу в бою с Руффи: он подсказал про удар локтем

Царукян — о блогере N3on в углу в бою с Руффи: он подсказал про удар локтем
Комментарии

29-летний российско-армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян прокомментировал участие 22-летнего американского блогера и стримера N3on в своём углу во время поединка с 30-летним бразильцем Маурисио Руффи.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

— Что N3on думал обо всём этом опыте — быть в твоём углу?
— Он на самом деле подсказал мне про удар локтем, я услышал и сделал. Так что он точно отличный, отличный секундант. И кто хочет взять его в угол — забирайте. Но придётся заплатить мне, — сказал Царукян на пресс-конференции после боя.

Поединок Царукяна и Руффи состоялся в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене». Арман одержал победу над Маурисио