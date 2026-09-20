Царукян — о блогере N3on в углу в бою с Руффи: он подсказал про удар локтем

29-летний российско-армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян прокомментировал участие 22-летнего американского блогера и стримера N3on в своём углу во время поединка с 30-летним бразильцем Маурисио Руффи.

— Что N3on думал обо всём этом опыте — быть в твоём углу?

— Он на самом деле подсказал мне про удар локтем, я услышал и сделал. Так что он точно отличный, отличный секундант. И кто хочет взять его в угол — забирайте. Но придётся заплатить мне, — сказал Царукян на пресс-конференции после боя.

Поединок Царукяна и Руффи состоялся в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене». Арман одержал победу над Маурисио